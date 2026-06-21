Un herido tras caer un coche por un terraplén en la AP-66 en Rioseco de Tapia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 30 años de edad ha resultado herido este domingo tras sufrir una aparatosa salida de vía con el turismo en el que viajaba en el término municipal de Rioseco de Tapia, según han informado fuentes de los servicios de emergencia.

El centro de emergencias ha recibido el aviso del siniestro a las 11.37 horas de la mañana, alertando de que un vehículo se había salido de la calzada para posteriormente caer por un terraplén a la altura del punto kilométrico 129 de la autopista AP-66. Los alertantes solicitaban asistencia médica urgente en el lugar para atender al conductor y único ocupante reseñado, quien presentaba una herida visible en una pierna como consecuencia del impacto.

Las salas del centro de emergencias han dado aviso inmediato a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de León, así como al centro coordinador de urgencias de Sacyl (Sanidad de Castilla y León), que ha desplazado personal sanitario a la zona para estabilizar y trasladar al herido.