La estación de Sahagún deja atrás su imagen de un referente ferroviario

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

La estación de ferrocarril de Sahagún, que durante décadas fue una de las infraestructuras ferroviarias de mayor importancia de la provincia de León tanto por el volumen de viajeros como por el transporte de mercancías, presenta hoy una imagen muy alejada de aquella etapa de esplendor. Sus instalaciones muestran un notable deterioro y una evidente pérdida de actividad, ofreciendo una sensación de abandono.

Con el objetivo de analizar la situación actual del servicio ferroviario, se ha llevado a cabo un estudio durante los primeros quince días del mes, centrado en el tren de cercanías que llega a Sahagún a las 8:35 horas con destino a León. Este servicio es la única alternativa ferroviaria matinal para los habitantes de la comarca que necesitan desplazarse a la capital leonesa. Los datos recogidos ponen de manifiesto diversas deficiencias en la prestación del servicio. La escasez de frecuencias, tanto de ida como de regreso, limita considerablemente las posibilidades de movilidad de los residentes del medio rural.

El estudio contabilizó un total de 428 viajeros en los quince días analizados, lo que supone una media aproximada de 29 usuarios diarios con destino a León y, en algunos casos, continuación del viaje hacia Asturias. Los trenes muestran signos evidentes de envejecimiento, con falta de limpieza, abundancia de pintadas y un deterioro general. Otro aspecto preocupante está relacionado con la expedición de billetes. Mientras algunos peregrinos utilizan la máquina de la estación, numerosos viajeros acceden al tren sin billete por la ausencia habitual de personal que facilite la venta o compruebe de billetes durante el trayecto.

Existe preocupación entre los usuarios ante la posibilidad de que unos datos de facturación inferiores a la demanda real puedan utilizarse para justificar recortes o incluso la supresión de servicios ferroviarios.