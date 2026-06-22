La Cueva de Valporquero reescribe su historia: los secretos que lo cambian todo

Recreación de la Cueva de Valporquero que actualmente se puede visitar en la exposición realizada por los espelélogos de la empresa Guheko. guheko

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cueva de Valporquero ha conmemorado una fecha histórica que coincide con revelaciones científicas que obligan a replantear décadas de certezas. Mientras la Diputación de León celebraba el 60 aniversario de la apertura al público de este monumento natural, los últimos descubrimientos realizados en sus profundidades confirman que la geología de este enclave leonés es mucho más compleja de lo que se creía desde los años ochenta.

Mientras se celebran estos aniversarios, la comunidad científica ha recibido información que cambia radicalmente la comprensión de Valporquero. Los espeleólogos Pedro González López y Tania García Miranda han liderado una serie de hallazgos basados en la espeleogénesis que revelan una estructura subterránea de complejidad inesperada, desafiando los modelos establecidos en el estudio del IGME de 1997.

El descubrimiento más revolucionario afecta a la dirección del flujo de agua que formó la cueva. Durante décadas, se asumió que el agua circulaba de este a oeste, pero las nuevas evidencias demuestran lo contrario: el flujo iba de oeste a este. La clave está en la imbricación de clastos, la forma en que han quedado dispuestas las piedras alargadas, todas montadas en dirección de la corriente con el mismo ángulo de inclinación.

Este hallazgo no es el único que desafía las teorías tradicionales sobre Valporquero. Siempre se había estimado que la cueva tenía aproximadamente un millón de años, pero los nuevos estudios sugieren que podría ser considerablemente más antigua. Esta revisión temporal tiene implicaciones profundas para comprender la evolución geológica de la región montañosa leonesa.

Entre los hallazgos presentados a la comunidad científica destacan dos rasgos inéditos de especial relevancia. El primero es una nueva galería denominada Sobreperlas, por donde salía antiguamente el agua, y que resulta inaccesible en la actualidad. El segundo es una formación subacuática bautizada como el Sifón de Pequeñas Maravillas, también imposible de alcanzar con los medios actuales.

Los descubrimientos se extendieron a lo largo de 2024 y 2025, revelando cuatro nuevas áreas dentro del sistema kárstico: la Sala de los Lirones, la Galería del Centenario, la Galería encima sobre Perlas y una sima subacuática sin nombre. Todas estas cavidades se sitúan en niveles superiores al cauce activo del río y por encima de la sala Peñalba, hasta ahora considerada la más extensa del sistema.

La Sala de los Lirones, anunciada en septiembre de 2024, fue bautizada por los restos óseos de pequeños roedores encontrados en su interior. Con aproximadamente 1.000 metros cuadrados y situada unos 60 metros sobre el nivel actual del río Valporquero, esta cavidad sugiere la existencia de accesos al exterior aún desconocidos, posiblemente sellados por coladas calcáreas o movimientos tectónicos.

Los hallazgos han despertado tal interés que expertos en tecnología aeroespacial visitaron la cueva para evaluar las nuevas formaciones. La Galería del Centenario y la galería descubierta en mayo de 2025, ubicada en el tramo oriental del Curso de Aguas, aportan evidencias de un antiguo régimen freático, caracterizado por conductos circulares tallados por agua a presión.

Una de estas galerías, de entre 80 y 100 metros de longitud, conecta con la Sala de las Perlas a través de un pozo y presenta marcas distintivas como "golpes de gubia" y huellas de corrientes que narran una historia de erosión remontándose al Pleistoceno. La presencia de colores inusuales —amarillo, blanco y verde— en estas cavidades, probablemente resultado de procesos químicos a lo largo de milenios, añade una dimensión estética única.

Para documentar estos espacios, los espeleólogos han utilizado tecnologías avanzadas como el mapeado láser (Lidar), radiobaliza, radiolocalización y sistemas de iluminación LED de alta potencia. Estas herramientas han permitido realizar exploraciones de hasta siete horas en condiciones extremas, desentrañando detalles que habrían pasado desapercibidos con equipos tradicionales.

Las limitaciones del mapa topográfico actual, homologado por el Instituto Geológico Minero de España en 1997, han quedado en evidencia. La configuración del sistema kárstico, ahora revelada como mucho más intrincada, exige una actualización cartográfica que integre las nuevas cavidades y reformule las interpretaciones sobre la evolución geológica de Valporquero.

El Departamento de Geología de la Universidad de León y la Diputación provincial, gestora de la cueva, deberán decidir si encargan un nuevo mapa topográfico que refleje la realidad demostrada por la espeleogénesis. La Sala de los Lirones presenta dimensiones estimadas de 50 metros de largo, 20 de ancho y 15 de alto, con formaciones como los característicos "macarrones" y coladas que sugieren un origen ligado a flujos de agua distintos al río Valporquero actual.

La galería de mayo destaca por su morfología freática y su conexión con otras cavidades como la Sala de las Perlas, a través de una escalada vertical de 45 metros. Este pasaje funcionó como salida del arroyo hacia el exterior antes de quedar sellado por acumulaciones calcáreas, fenómeno que refleja la dinámica adaptativa del sistema kárstico al nivel del río Torío, que ha tallado las Hoces de Vegacervera.

La historia de la exploración de Valporquero se remonta a 1925, cuando Isidoro González, hijo del maestro de Valporquero, realizó las primeras incursiones. En 1961, un grupo de valientes espeleólogos entre los que se encontraban Ignacio Medarde, Miguel Ángel y Teófilo Alonso, Benigno Antonio Ponga, Bernardino Lozano, Onésimo González y Ángel Rodríguez exploraron por primera vez el interior hasta las Hoces de Vegacervera.

Posteriormente, Santiago Portas y Carlos Ruiz descubrieron la Sima de las Perlas, sumándose ahora Pedro González y Tania García a esta lista de exploradores con sus revolucionarios hallazgos.

Ahora, la empresa Guheko recorre los cien años de exploraciones en Valporquero a través de documentos históricos, imágenes y contenidos explicativos sobre los principales descubrimientos realizados en la cavidad, una exposición que ayuda a entender mejor la historia del monumento geológico más importante de León .