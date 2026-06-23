Murias de Paredes refuerza su apuesta por el sector agroganadero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Murias de Paredes, M.ª Carmen Mallo, participó en Cáceres en las actividades organizadas por la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica de la Femp, reafirmando el compromiso del municipio con el desarrollo del sector ganadero y la defensa de los intereses del medio rural. En el I Encuentro Territorial de la Red, bajo el lema 'El futuro de la ganadería desde el ámbito local: relevo generacional y continuidad de las explotaciones', se debatió sobre los retos que afronta la ganadería y las posibles respuestas de las administraciones locales. Mallo señaló que "la presencia de Murias de Paredes en estos espacios de participación permite trasladar la realidad y las necesidades de nuestros municipios rurales, contribuyendo a la construcción de políticas que ayuden a garantizar el futuro de nuestros pueblos y de sus gentes».