Murias de Paredes refuerza su apuesta por el sector agroganadero
La alcaldesa de Murias de Paredes, M.ª Carmen Mallo, participó en Cáceres en las actividades organizadas por la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica de la Femp, reafirmando el compromiso del municipio con el desarrollo del sector ganadero y la defensa de los intereses del medio rural. En el I Encuentro Territorial de la Red, bajo el lema 'El futuro de la ganadería desde el ámbito local: relevo generacional y continuidad de las explotaciones', se debatió sobre los retos que afronta la ganadería y las posibles respuestas de las administraciones locales. Mallo señaló que "la presencia de Murias de Paredes en estos espacios de participación permite trasladar la realidad y las necesidades de nuestros municipios rurales, contribuyendo a la construcción de políticas que ayuden a garantizar el futuro de nuestros pueblos y de sus gentes».