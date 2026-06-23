Santa María da espacio a los 'single senior' parameses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo celebró el pasado fin de semana una jornada de convivencia en la que quedó patente que la edad no es un límite para disfrutar, compartir experiencias y crear nuevas amistades. Se trata del maratón 'Singles Senior Parameses', una propuesta de convivencia que reunió a numerosos participantes en una intensa jornada repleta de actividades, diversión y buen ambiente. La programación arrancó con La Voz del Páramo, un espacio de grabación de podcast instalado gracias al set donado por la Fundación Cepa. Después, el Gran Bingo de la Amistad y el Picoteo y el taller Baila conmigo. El colofón lo puso la música de los 70 y los 80.