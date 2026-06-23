Detenido por embestir con un tractor el coche de un cobrador de deudas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años por los supuestos daños causados al vehículo perteneciente a una empresa dedicada al cobro de impagos.

El trabajador de la empresa de cobros se hallaba desarrollando labores propias de su trabajo por la zona de El Burgo Ranero (León), y al ir a entrevistarse con la persona posteriormente detenida, éste después de obligarle a salir del vehículo, embistió contra el mismo con un tractor agrícola, causando daños de gran importancia.

A continuación, la víctima se personó en las dependencias de la Guardia Civil de Sahagún de Campos, para poner en conocimiento los hechos acaecidos, quienes tras realizar las gestiones oportunas, consiguieron identificar y detener al autor de los daños.

Tanto el detenido como las diligencias y pruebas recabadas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sahagún. Plaza nº 1.