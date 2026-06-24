La Diputación de León insiste en que siguen a buen ritmo los parques de bomberos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los parques de bomberos que la Diputación de León tiene previsto poner en marcha en la provincia avanzan a buen rirmo. Así lo aseguró la institución provincial en el pleno ordinario celebrado este martes y como respuesta a una pregunta del PP, que planteó en el turno de ruegos y preguntas cuáles eran los plazos que se manejaban actualmente. Tal y como explicó el presidente de la Diputación, Gerardo ÁLvarez Courel, el parque de bomberos de Bembibre sigue adelante «sin inconvenientes», mientras que en el resto (La Pola de Gordón, Sahagún, Villafranca y La Bañeza) «se van cumpliendo los plazos» y se sigue trabajando para su puesta en funcionamiento. En este sentido, recordó que «claro que tienen que estar dotados de personal y de medios», algo en lo que también trabaja la insitutución provincial.

El diputado responsable del Sepeis, Luis Alberto Arias, detalló que el de Bembibre se encuentra «en fase de construcción» y las obras comenzarán próximamente. En los de La Pola y Sahagún, tal y como apuntó el responsable del área, los proyectos técnicos están adjudicados, si bien algunos recursos han retrasado los plazos previstos y el proceso continuará una vez resueltos. También aseguró Arias que la Diputación ya tiene los pliegos elaborados para facilitar la continuidad de los trámites. En cuanto a Villafranca y La Bañeza, «se están preparando los pliegos de los proyectos», sentenció el diputado.

Estos cuatro parques comarcales estaban previstos en la Memoria para la Creación y Gestión del Sepeis de la Diputación, un documento del 2022 en el que se preveía crear 15 parques comarcales.