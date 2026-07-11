Desciende a nivel cero el incendio originado de forma intencionada en Canseco

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La Junta de Castilla y León rebajó hoy a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal iniciado de forma intencionada en la tarde del miércoles en la localidad leonesa de Canseco, en el término municipal de Cármenes.

El incendio se originó de forma intencionada sobre las 14.45 horas del día 8 de julio y tres horas después, a las 17.42, la Consejería de Medio Ambiente y Energía lo elevó a nivel uno del IGR debido a la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo.

Cerca de medio centenar de medios aéreos y terrestres han trabajado desde el miércoles en la extinción del incendio y, en estos momentos, se encuentran en el lugar seis cuadrillas tres terrestres, dos autobombas, cuatro agentes medioambientales y un celador a la espera de la incorporación de más medios.