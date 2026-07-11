La Junta mejorará el acceso al embarcadero de Riaño con una inversión de 340.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente y Energía, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha publicado la licitación de las obras de mejora del acceso al embarcadero de Riaño, León, con un presupuesto de 340.761 euros financiados con fondos para la Transición Justa.

Esta actuación responde a una demanda de la comarca y del tejido empresarial de la zona y es fruto del convenio de colaboración suscrito en 2024 entre la Junta y la Diputación de León para el desarrollo de infraestructuras turísticas en áreas naturales de la provincia.

En concreto, este proyecto contribuirá a mejorar uno de los principales recursos turísticos de Riaño dentro del Parque Regional de Montaña de Riaño y Mampodre, uno de los espacios naturales más visitados de la provincia de León.

En la actualidad, el acceso al embarcadero se realiza desde la calle Ronda de Santander, a través de un vial de hormigón que presenta un deterioro como consecuencia del paso del tiempo, el intenso uso y el tránsito de vehículos con remolques para embarcaciones. Además, algunos tramos obligan a realizar maniobras por su estrechez, lo que dificulta la circulación y reduce la seguridad de los usuarios.

El embarcadero concentra una intensa actividad, especialmente durante el verano y los periodos vacacionales, ya que desde este punto se desarrollan actividades como paseos en barco, alquiler de embarcaciones, canoas y motos acuáticas, además de contar con un establecimiento de hostelería.

El proyecto contempla la renovación completa del firme mediante la demolición del pavimento actual y su sustitución por un nuevo pavimento de hormigón, más resistente y adaptado al uso del acceso al embarcadero.

Asimismo, se construirá un pequeño murete en el borde de la plataforma que permitirá el anclaje de pasarelas y otros elementos vinculados al uso del embarcadero.

La actuación también incluye la instalación de un vallado de protección en las zonas con desnivel y la creación de un espacio verde equipado con mesas y bancos para el descanso de los visitantes. Junto a esta zona se habilitará un mirador con vistas al embalse y a las montañas del entorno, acompañado de paneles informativos para facilitar la interpretación de los principales valores naturales y paisajísticos del Parque Regional.

El proyecto se completará con la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público eficiente. El recorrido contará con luminarias ornamentales y la zona próxima al embalse dispondrá de iluminación a partir de energía solar. Además, el mirador incorporará iluminación LED integrada en las barandillas, una solución que permitirá disfrutar del paisaje sin contaminación lumínica.

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 3 de agosto, según la licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de tres meses una vez formalizado el contrato.