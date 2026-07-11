Muere Ceferino Fernández, el último campanero que tocó a Tente Nube en Villavante, a los 77 años

Las campanas enmudecen un poco en Villavante por la muerte de uno de sus campaneros más leales, Ceferino Valeriano Fernández Juan.

Natural de Celadilla del Páramo, tan solo tenía de 77 años, y será recordado como el último campanero que, en Villavante, subió a tocar las campanas al toque del "tente nube", "no por exhibición, sino por la certidumbre que alejaría la tormenta", recuerda su vecino Juan Miguel Celadilla.

Hace bastantes años de aquel gesto de Ferino, como se le conocía en el pueblo, que tranquilizaba a campesinos y madres cuando llegaba una tormenta fuerte.

"Mi madre se angustiaba y siempre decía: pero no subirá nadie a tocar las campanas ? Y cuando comprobaba que Ferino ( que es como le llamamos en Villavante) empezaba a tocar , la preocupación y angustia de mi madre , desaparecía", rememora Celadilla.

En el día de la muerte de Ceferino este episodio se vislumbra como una gesta: "A mí siempre me pareció un cometido muy peligroso el hecho de subir al campanario en plena tormenta, sin protección alguna. Me imaginaba la situación, arriba en el campanario, como estar en una barca endeble frente a un mar oscuro y embravecido".

Escenas que se relatan también en el libro 'Historias del abuelo Miguel. Memorias de Villavante, de Nina Calderón, su esposa.

En dicho libro aparece un cuento, en este caso la autora es Rosi, en el que relata el hecho que te acabo de comentar : cuando su padre subía al campanario "a espantar la nube" ( escampar la tormenta). Tocaba con mucha destreza, tanta que tocaba de espaldas a las campanas con mucha maestría.

Dominaba todos los toques de este arte que es Patrimonio Mundial Inmaterial de la Unesco y, como a casi todos los campaneros, el toque a niño muerto le parecía el más triste.

Entrañable y virtuoso era en manos de Ceferino el toque de campanas dedicado a la Virgen de la Milla, como es conocida en los pueblos del Voto la Virgen de las Angustias.

Su talento campanero ha quedado inmortalizado para siempre en La aventura del saber, programa de Televisión Española que recientemente dedicó un capítulo a la tradición del toque manual de campanas en León y que se grabó en Villavante, Fresno de la Vega y Villaseca de la Sobarriba.

Ferino también fue en su día, junto con Inocencio Juan Blanco, de los iniciadores de la recuperación del pendón de Villavante ( tradición que se había perdido en los años 60 ).

Ceferino Fernández Juan falleció est el viernes 10 de julio a los 77 años. Deja esposa, Benigna Calderón Fernández y cinco hijos e hijas: Lorena, José Vicente, Anabel, Rosa Mari y Rebeca. Cómo hijos allegados figuran en la esquela El velatorio es en el tanatorio Sucesores de España de Veguellina de Órbigo, a partir de las 16.00 horas de este sábado. Este domingo, a las 17.00 horas, se oficiará su funeral en la iglesia de Villavante para, a continuación, recibir sepultura en Celadilla del Páramo.