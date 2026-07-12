El ajo que da sabor a la gastronomía con plato y menú

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las XVII Jornadas Gastronómicas del Ajo de Santa Marina del Rey están en marcha desde este sábado y hasta el 19 de julio, consolidando al ajo como el producto estrella e hilo conductor de la cocina tradicional y contemporánea de la comarca. La cita se enmarca dentro de la celebración de la centenaria Feria del Ajo, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de julio.

El alcalde del municipio, Francisco Javier Álvarez Álvarez, ha destacado la importancia de este ingrediente en las despensas locales y ha invitado a todos los públicos a disfrutar de los planes de ocio, naturaleza y cultura que ofrece la localidad durante estos días de celebración en la mejor compañía.

En esta decimoséptima edición, la vertiente de menús completos y platos especiales contará con la participación de destacados alojamientos y restaurantes de renombre como el Restaurante Serrano, en Astorga, el Hostal Restaurante Salones Victoria. en Santa Marina del Rey, el Restaurante Casa Agara, Mercaleón y Polígono de Villadangos, el Restaurante Anibal. en Ponferrada, el Restaurante Casa Lupe, en Santibáñez del Porma y el Hotel Real Colegiata de San Isidoro, en León. Por su parte, la bodega Sara y León colaborará de forma especial con su furgoneta de vinos. Asimismo, la atractiva ruta de tapeo y el sector comercial artesanal estarán representados por una amplia variedad de locales de la zona.

Entre ellos se encuentran el Mesón Corrullo, el Bar El Barín, el Bar Camping, la Carnicería Mateo y la panadería La Tahona del Órbigo, además del propio Hostal Restaurante Salones Victoria, ofreciendo propuestas pensadas para todos los gustos con productos locales de máxima calidad.

Un ilusionante Ajomagic

Como broche de oro para el fin de semana, el municipio celebrará el XV Festival Ajomagic 2026. Este esperado espectáculo de ilusionismo para toda la familia tendrá lugar este dominog a partir de las 20.30 horas en el Patio de las Escuelas de Santa Marina del Rey. Con la dirección artística de Alfonso El Mago, el cartel de esta edición reunirá a los artistas Zamoclown, Jesús Duque, Raferty y Sergio Magia, en un evento que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura.