Cistierna festeja el día de San Cristobal con mucha música

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La Peña San Cristóbal de Cistierna celebró ayer la festividad de los conductores con la decoración de vehículos y la representación del santo, atravesando las aguas frías del río Esla. Así se inició un pasacalles con el ritmo del grupo Tambores del Esla que recorrió las calles de la villa llenándolas de animación. A la finalización se ofreció un vino español en la plaza cerrada Carlos Álvarez.

La tarde dio paso a la fiesta del agua para los más pequeños con hinchables y fiesta de la espuma. Después, tocó el turno de la degustación de una chorizada y de varios sorteos.

La noche dio comienzo con la verbena a cargo discoteca Tyvoly y el tradicional bingo para amenizar el final de la jornada.