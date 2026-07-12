La Fiesta de las Quintas llena Sahagún de color

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Sahagún acogió ayer la tercera edición de la Fiesta de Quintas con cientos de participantes de distintas ciudades. El pistoletazo de salida tuvo lugar a las 12.30 horas en los aledaños del auditorio municipal y con él dio comienzo a una jornada de convivencia que congregó a generaciones de entre los años 1967 y 2026. Los asistentes, con camisetas del color y año de su quinta, recorrieron las calles de la localidad acompañados por charangas para, después, participar en una comida de hermandad. La Fiesta de Quintas, que este año alcanza su tercera edición, se consolida como una cita intergeneracional.