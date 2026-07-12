El perímetro del incendio de Vanidodes no avanza y mantiene el nivel uno hasta que la situación meteorológica sea más favorable

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El perímetro del incendio forestal iniciado a última hora de la tarde de ayer en la localidad leonesa de Vanidodes, en el término municipal de Magaz de Cepeda, no avanza desde primera hora de la mañana de hoy, cuando se dio por estabilizados al “estar contenido dentro de su perímetro, que no se mueve”, aunque mantiene el nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Esta decisión se debe a su ubicación, la gran carga de combustible a su alrededor, las previsiones de rachas de viento de más de 30 kilómetros por hora y la gran cantidad de puntos calientes que deben eliminarse, de forma que no es aconsejable su descenso a IGR 0 hasta que la situación meteorológica sea más favorable.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía explicaron que el incendio se originó, por motivos que aún se encuentran en investigación, sobre las 20.50 horas de ayer en un extenso pinar con “gran carga de material vegetal” en un momento del día en el que “los medios aéreos prácticamente no podían volar y participar en la extinción”, a lo que se unió el viento, “con rachas por encima de 35 kilómetros por hora”, lo que hizo que “el potencial del incendio fuera muy elevado durante sus primeras horas”.

Fue por ello que el trabajo de las cuadrillas terrestres y de la maquinaria pesada empezó a obtener resultados cuando, a partir de las 3 horas de la madrugada, el viento comenzó a bajar y la humedad alcanzó el 88 por ciento.

No obstante, en la mañana de este domingo, el incendio mantiene IGR 1 aunque su perímetro no haya avanzado desde primera hora de la mañana y se mantendrá en dicho nivel hasta que el director técnico de extinción proponga su bajada, ya que, aunque por el momento, el incendio no avance, “el peligro no ha pasado”.

El incendio se originó a las 20.50 horas de este sábado por motivos que aún se desconocen y, sobre las 22.22 horas, la Consejería de Medio Ambiente y Energía lo elevó a nivel uno del IGR debido a la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Cerca de una treintena de medios han trabajado en su extinción desde que se originó y en estos momentos se encuentran en el lugar una cuadrillas terrestre, un bulldozer y cuatro agentes medioambientales.