El desfile de pendones y grupos folclóricos llena de color Carrizo de la Ribera

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El plato fuerte del domingo en Carrizo de la Ribera ha sido el desfile de pendones y grupos folclóricos que ha recorrido el puente de hierro hasta la Plaza Mayor y que ha llenado de colorido y buen ambiente toda la localidad, cargándola de tradición con su toque festivo. Después, la exhibición de danzas tradicionales, que ha dejado un buen sabor de boca en la recta final de los actos. Pero la jornada dominical ha comenzado a primera hora con una misa en la que también tuvo lugar la bendición de escapularios. Después han regresado las visitas guiadas, como lo han venido haciendo los últimos días, dado que han mostrado a los visitantes algunos de los rincones más representativos de este lugar.

El plano académico y patrimonial ha tenido un peso fundamental en el programa de actos, que ha incluido una mesa redonda desde la perspectiva de la orden cisterciense con la presencia de los párrocos del ayuntamiento y una entrevista con Carlos Velázquez-Duro y González-Regueral, además de conferencias de la mano de historiadores como Alejandro Martínez Fernández y Rosa Mikaela Bayón Rodríguez, en las que se analizarán piezas artísticas de gran valor, como el célebre Cristo de Carrizo y el arcón del monasterio.

También ha regresado el mercadillo artesanal, con propuestas de objetos cargados de tradición para todos los gustos. Tampoco ha faltado la parte práctica de la artesanía: el taller infantil de pulseras medievales, que ha marcado de diversión los corrales del monasterio.

850 años de Santa María de Carrizo



Carrizo cierra cuatro días dedicados a ensalzar su gran monumento: su monasterio. Santa María de Carrizo cumple 850 años y por eso ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos días en la ribera del Órbigo con un programa de actos organizado por el ayuntamiento cuyo objetivo era rendir homenaje a esta pieza clave de su patrimonio y fiel testigo de su historia. Ya tenía el monasterio un lugar privilegiado en el día a día de Carrizo, pero este fin de semana ha vuelto a dejar claro que su importancia sigue bien presente en el municipio.

El canto de la Salve ha sido lo que ha puesto el broche final a los actos conmemorativos del aniversario. De hecho, lo ha hecho por todo lo alto con un acto religioso cargado de belleza gracias a los cánticos de las monjas que viven allí.