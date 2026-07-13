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La localidad acogió ayer el Ajo Magic

Las peñas toman las calles de Santa Marina del Rey

Las peñas llenaron de colorido las calles de Santa Marina.

Las peñas llenaron de colorido las calles de Santa Marina.dl

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Redacción
León

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La concentración de más de una veintena de peñas de Santa Marina del Rey dio el pistoletazo de salida este sábado a sus XVII Jornadas Gastronómicas del Ajo. El ajo se convierte así en el rey indiscutible de las cocinas, dando base a menús y platos especiales de restaurantes situados en las diversas comarcas de la provincia hasta el próximo 19 de julio.

La fiesta continuó ayer domingo en Santa Marina del Rey con el XV Festival de Magia ‘Ajo Magic 2026’ en el Patio de las Escuelas. Desde las 20:30 horas, los asistentes disfrutaron de los trucos y la ilusión de la mano de Zamo Clown, Jesús Duque, Raferty y Sergio Magia.

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