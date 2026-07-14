Veguellina de Órbigo es la capital del ajo

M. ÁNGEL TRANCA | REDACCIÓN

Veguellina de Órbigo abre de par en par sus puertas a la fiesta. Y también a las tradiciones. En una semana grande de actividad, la Feria Agroganadera y del Ajo se convierte en su gran escaparate, un punto de encuentro que, como cada 16 de julio, acude fiel a su cita en una localidad que rebosa vitalidad y que quiere mostrarlo en una jornada tan especial. Con el Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo como organizador y diferentes instituciones y firmas colaboradoras, la Feria, que alcanza su 35ª edición, contará con una treintena de puestos dedicados en exclusiva a mostrar las excelencias de esta hortaliza, el ajo, con más de 7.000 ristras a la venta. En total serán unos 170 expositores los que abarcarán no solo el ajo como referencia, también de artesanía, moda y diferentes apartados de alimentación. Una de las novedades de esta edición será el pregón oficial pronunciado en este estreno por Fidentino Reyero, jefe del Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León.

La Feria, que luce como lema ‘Veguellina está en el ajo’, levantará el telón a las 10.00 horas para continuar a las 12.00 con el Concurso de ristras y ajos en el stand del Ayuntamiento, donde premiará a los mejores trenzadores y productores de ajos de la comarca. Media hora más tarde se desarrollará la recepción de autoridades en las instalaciones de la Escuela de Música en el Paseo de la Estación 19. A las 13.00 horas se celebra la inauguración con las autoridades a las puertas a las instalaciones del recinto ferial y posteriormente tendrá lugar el desfile de música, a cargo de los músicos del municipio. Por la tarde a las 19.30 horas está fijado el desfile de pendones. Media hora más tarde el turbo llegará con los temporeros que han confeccionado durante el año los mejores ajos podrán recoger sus premios en el concurso a las mejores ristras y cestas de ajos. Y como colofón a las 23.30 horas la música tomará el protagonismo con la verbena a cargo de la orquesta La Huella en la plaza España.