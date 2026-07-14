Un escaparate que aúna tradición, historia y sabor

La Feria del Ajo de Veguellina de Órbigo, asentada durante décadas, es ya un referente en la localidad y fuera de ella.DL

Cada 16 de julio, Veguellina de Órbigo se viste de gala. Cultura, tradición, gastronomía y motor económico se dan la mano junto al turismo para abrigar una Feria, Agroalimentaria y del Ajo como luce su cartel, que ha sumado décadas hasta convertirse en centenaria. Y un atractivo indiscutible para la localidad.

Al amparo de la festividad de la Virgen del Carmen, Veguellina celebra su popular Feria en la que se exalta el ajo, un producto de la tierra que durante años ha estado ligado a la comarca. Exaltar el ajo es el objetivo de este encuentro que comenzó a celebrarse en el siglo pasado en la década de los 50, cuando un grupo de agricultores decidió poner en marcha este encuentro para dar a conocer la singularidad del producto que crecía entonces extensamente en sus campos.

Desde entonces, la Feria Agroalimentaria y del Ajo no ha parado de crecer. Comenzó con unos pocos puestos y con el paso de los años se ha transformado y crecido de manera exponencial para atender a las demandas actuales. Eso sí, sin perder su esencia primigénea.

En más de una treintena cuelgan ristras de ajos que se extienden también al suelo, que luego irán a miles de hogares para dar sabor y esencia de un buen plato culinario. De la provincia, de España y también del extranjero.

Junto con los ajos, ahora también se puede adquirir en esta Feria que se extiende por las principales arterias de la localidad, otros productos gastronómicos y artesanos que completan así la oferta de una feria que nació por el empeño de los productores y agricultores que dedicaban al ajo su trabajo y esfuerzo en el campo.

La cita se ha convertido así en un atractivo turístico cada año, un escaparate de lo que se produce en la zona, como es esa joya indispensable de la gastronomía, el aj, con un intenso sabor que es capaz de transformar cualquier plato en un sabroso manjar.

En este encuentro también se ensalzan las tradiciones leonesas y el municipio de Villarejo de Órbigo organiza un amplio programa de actividades para honrar al producto rey de estas riberas surgidas del río Órbigo que cada año consigue que la principal calle de Veguellina se llene de una riada de personas ávidas de conseguir la mejor ristra de ajos y al mejor precio para llevarse a su casa.

Una Feria del Ajo que supone más que eso, es también un lugar de encuentro, de celebración en una localidad que disfruta de sus tradiciones y, de todo aquello que supone dar esencia a su identidad, en este caso a través de la agroalimentación con el ajo como el gran protagonista y un atractivo incuestionable que cada 16 de julio tiene su merecido reconocimiento.