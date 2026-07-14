Fiesta con honores para la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen es la gran protagonista de las fiestas patronales de Veguellina.COMISIÓN FIESTAS

Veguellina de Órbigo vivirá una semana intensa de actividad y fiesta. Una ciudad viva que cada mes de julio, en su ecuador en el calendario, abre de par en par las puertas a la diversión. Tras la feria del Ajo de este jueves llegará el turno a las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen.

A lo largo de cuatro días, vecinos y visitantes disfrutarán de un amplio programa de propuestas que comenzarán el viernes 17 con el tradicional ‘chupinazo’ a las 19.00 horas. Una hora más tarde, el turno llegará para el ‘Correbares’ organizado por la charanga Pachanga con la colaboración de la Comisión de Fiestas ‘El Carmen 2026’ y la participación de las charangas Pachanga y Wateke.

Ya con la noche marcando el paso y en la frontera con el sábado, a la una de la madrugada llegará el turno de la macro discoteca Sound Station.

El sábado, ya en horario vespertino y con el cuerpo ya descansado de la fiesta del día anterior, a las 16.00 horas se disputará el XIX Torneo de Tenis de Mesa organizado por el Club de Tenis de Mesa de Veguellina en el Pabellón Municipal. Y a las 20.00 horas llegará otro capítulo para el deporte y la diversión con la Carrera Popular Memorial Carlos Pollán organizada por la Comisión de Fiestas y con salida y llegada en la plaza España, recorriendo las calles de la localidad.

A las 21.00 horas será la entrega de premios y con posterioridad, a partir de las 22.00 horas, la mejor música para todas las edades con la orquesta San Marcos en la plaza España.

La diversión seguirá a todo ritmo a partir de la una de la madrugada en el mismo lugar con la Banda Gaudí y el posterior colofón con la disco móvil Sound Station.

La semana acabará, que no las fiestas que continuarán hasta el lunes, con un domingo de lo más intenso. Desde las 12.00 horas con la Diana Floreada y Pasacalles por las principales calles de Veguellina al son de la Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ‘Sones del Órbigo’ como preludio a la Misa Solemne en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, cantada por el Coro Parroquial y seguida de la procesión sacramental acompañada por la Banda Municipal, desde las 13.00 horas.

Y para clausurar el día la gran verbena amenizada por la orquesta Grupo Cañón a las 23.30 horas a la que seguirá también en la plaza España la disco móvil Sound Station.

Ya el lunes, cuarta entrega de unas fiestas con sonido, corazón y participación. A las 12.00 horas está programado el acto litúrgico con la procesión con la imagen de Nuestra Señora del Carmen para continuar con la misa solemne en la iglesia en su honor cantada por el Coro Parroquial y acompañada por ‘Sones del Órbigo’.

Ya en horario vespertino a las 17.00 horas se disputará el XIV Torneo de Parchís para adultos organizado por la Comisión de Fiestas (inscripciones en el Bazar López y con plazas limitadas).

A las 19.00 horas los juegos infantiles tomarán el protagonismo en este caso en el Polideportivo Municipal.

Y como colofón al programa festivo a las 23.30 horas gran verbena en la plaza España amenizada por la banda Grupo Radar.

Y todo para bajar el telón a unas fiestas multitudinarias y repletas de diversión organizadas por la Comisión de Fiestas del Carmen 2026, con la colaboración del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo y la Junta Vecinal de Veguellina de Órbigo.