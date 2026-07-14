Una joya de la huerta de León y también del Órbigo

El ajo es una fuente de riqueza agroalimentaria y también a nivel económico.DL

El Órbigo, el Páramo o el Esla son zonas donde el cultivo del ajo representa un porcentaje notable. En tierra de regadío, esta hortaliza se convierte en oro blanco su color, pero también en el morado y el violeta, para convertir sus zonas de cultivo en un referente, no solo por la cantidad, también por la calidad de un ajo que tiene predicamento fuera de las fronteras leonesas.

Cerca de 16 hectáreas de cultivo se abren paso en la provincia, abarcando casi 160 toneladas de producción al año. Unas cifras destacadas que encuentran destinos en hogares... y también en establecimientos hosteleros. En cualquier lugar donde se pueda elaborar un buen plato en los fogones. Eso está muy claro.

El clima juega un factor importante. Y la provincia presenta los escenarios más positivos para su cultivo. Veranos secos e inviernos fríos son un excelente condimento para que la formación de los bulbos y su conservación sea la idónea.

El suelo es otro factor determinante y en zonas de regadío el ajo, desde que se siembra hasta que se recoge, encuentra un gran alimento.

En cuanto a su cultivo, en la provincia de León destacan tres tipos de variedades: el ajo blanco, de sabor intenso, buena conservación y uso común tanto en cocina como en exportación; el morado, más aromático y con piel violeta y muy apreciado en mercados locales, y el temprano que se cosecha antes del verano, con sabor más suave pero menor durabilidad.

Además, el cultivo del ajo no solo tiene valor agrícola. También representa un importante motor económico para muchas familias y un símbolo de identidad local.

La apuesta por productos de cercanía, la valorización de lo artesanal y la demanda de alimentos con identidad local refuerzan el papel de este cultivo en la economía y cultura rural de León.