Latidos de vida para una localidad con muchos encantos

El Órbigo como fuente de vida. Veguellina, con el apellido de dicho río, abre de par en par sus puertas a la vida cada jornada. Lo hace sea verano o invierno, mostrando la vitalidad de una localidad en la que la gastronomía ocupa un papel destacado, pero también otros estandartes turísticos que la hacen atractiva para el visitante. La localidad, perteneciente al municipio de Villarejo de Órbigo, mantiene en sus calles y tradiciones la esencia de siglos pasados. Y lo hace dispuesta a mirar al futuro con optimismo.

Llena de actividad, la localidad se convierte cada verano en un destino perfecto para quienes buscan algo más que playas. Veguellina está regada por el río Órbigo, cuyas riberas verdes invitan al descanso. Su paseo fluvial es ideal para las caminatas al atardecer, paseos en bici o simplemente dejarse llevar por el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Además, el entorno ofrece la posibilidad de realizar rutas de senderismo y disfrutar de la tranquilidad del paisaje rural. Joyas, que son una parte importante de su atractivo turístico, ya como uno de los `pilares económicos.

La presencia de la Azucarera, ya cerrada, como motor en su día de la localidad o del ferrocarril están marcadas con trazos de una historia que también encuentra en el arte, este caso el cine, a otro de sus exponentes. Su Museo del Cine auspiciado por Miguel Pérez ‘Trébol’ o el Festival de Cortometrajes que desde el Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo se ha consolidado, son algunos de sus reclamos para el visitante, que no los únicos. Y para disfrutar del verano nada mejor que hacerlo de su piscina. Pero la localidad cuenta además con otras instalaciones deportivas, parques infantiles y espacios perfectos para practicar fútbol, baloncesto o simplemente hacer una barbacoa. Veguellina cuenta con un mercado semanal tradicional y una buena oferta de comercios locales, panaderías, cafeterías y bares con terraza donde disfrutar del ambiente veraniego. Y muchas actividades que hacen de esta población un lugar ideal para pasar y parar sacando partido de su amplia propuesta y además de lo más gratificante.