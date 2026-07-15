La Bañeza aborda el diálogo entre tradición y modernidad

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La Bañeza acogió este lunes la presentación del Curso de Verano de la Universidad de León ‘Diálogo Rural-Urbano: tradición y modernidad como motores de desarrollo’, una iniciativa organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que se celebrará del 13 al 15 de julio en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas. El curso contará con una duración de 20 horas presenciales, reconocerá un crédito ECTS para los estudiantes matriculados y estará abierto también al público general. En esta edición participan más de 30 alumnos, consolidando el interés por una propuesta que busca reflexionar sobre el equilibrio entre el medio rural y el urbano como eje de desarrollo económico y social. El alcalde, Javier Carrera de Blas, destacó la apuesta del Ayuntamiento por convertir La Bañeza en una ciudad universitaria durante el verano, manteniendo además una colaboración permanente con la Universidad de León a lo largo del año.