El Foro del Manzanal reúne en Astorga a más 20 alcaldes para suprimir el peaje de la autopista AP71, León-Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tercera reunión del Foro del Manzanal, celebrada en Astorga hoy, ha sido un gran éxito por la afluencia de alcaldesas y alcaldes convocados por el Foro e interesados en la supresión del peaje de la autopista León Astorga AP71. Los regidores participantes, de todo signo político sin distinción de siglas, representan a más de veinte municipios de la provincia leonesa: Astorga, León, Valverde de la Virgen, Villadangos, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Santa María de la Isla, Quintana del Castillo, Camponaraya, Carracedelo, Fabero, Valle de Ancares, San Andrés del Rabanedo, Villafranca del Bierzo, La Bañeza, Cacabelos, Montealegre y San Facundo. Además de ellos, no han podido asistir, pero han manifestado su adhesión total al manifiesto del Foro: Santa María del Páramo, Soto de la Vega, Peranzanes, Villablino, Toral de los Vados y Congosto.

Durante el encuentro, se expusieron las razones económicas y sociales para la supresión del peaje de la AP71, tal y como se ha llevado a cabo en otras autopistas de España. El punto principal es que el peaje perjudica el desarrollo económico y la vertebración de las distintas comarcas del territorio de la provincia leonesa.

El encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Gaudí de Astorga, comenzó con las palabras de bienvenida del alcalde de la localidad, José Luis Nieto. A continuación, el empresario José Luis Prada presentó el Foro del Manzanal y sus objetivos. Seguidamente, el profesor Julio Lago expuso las causas económicas para actuar sobre el peaje de la autopista. Inmediatamente después hubo un coloquio muy participativo, con aportaciones de gran interés, en las que se plantearon otras cuestiones como la promoción del SIPAM, el lazo del Manzanal, la problemática de los incendios, etc., temas que serán abordados por el Foro en próximos encuentros.

El Foro del Manzanal está compuesto por ciudadanas y ciudadanos relevantes de todas las comarcas de la provincia leonesa cuyo único fin es alcanzar objetivos prácticos a favor de la inmensa mayoría de los habitantes de la provincia. Los integrantes del Foro son: Marta del Riego Anta, escritora y periodista, José Luis Prada, empresario, Antonio Terrado Árias, técnico en telecomunicaciones y activista cultural, Santiago Asenjo, gestor cultural, José Antonio Martínez Reñones, editor, Francisco Rodríguez, empresario, y Julio Lago, economista y profesor universitario.