Las lluvias y tormentas pondrán este jueves en aviso a León

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Las lluvias y tormentas pondrán este jueves, 16 de julio, en aviso a las provincias de Burgos, León y Palencia, ante la posibilidad de que se registren precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado (mm) en una hora, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos por precipitaciones entre las 14.00 y las 20.59 horas en la vertiente cantábrica de Burgos, León y Palencia y en el Bierzo.

Además, la Aemet ha activado avisos por tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento entre las 14.00 y las 20.59 horas en la vertiente cantábrica de Burgos, León y Palencia y en el Bierzo.

En líneas generales, en la jornada del jueves se esperan intervalos nubosos en el norte montañoso de la Comunidad, con nubosidad de evolución, con probables chubascos con tormenta, que localmente podrán ser fuertes y con granizo, en el resto poco nuboso con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta en el norte y este.

No se descartan bancos de niebla en el norte montañoso, mientras que las temperaturas experimentarán un ligero descenso en el norte, moderado en las máximas en el nordeste, y sin cambios en el resto.

El viento será variable o del norte de madrugada y por la noche, suroeste o oeste por el día, flojos a moderados, con algunos intervalos de fuerte por la tarde.