El plan de cooperación provincial dota a Astorga de nuevo mobiliario urbano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha recibido una parte del mobiliario urbano adquirido en el marco del contrato financiado a través de los remanentes de la Diputación Provincial de León, una actuación que permitirá seguir mejorando y renovando los espacios públicos del municipio.

Con motivo de la llegada del material, el alcalde visitó los almacenes municipales para comprobar el estado y las características de los distintos elementos recibidos, que serán instalados progresivamente en diferentes puntos del municipio en función de las necesidades detectadas.

Entre el mobiliario suministrado se encuentran bancos de madera, fuentes de acero inoxidable, sillas destinadas a diferentes espacios culturales y de uso público, papeleras circulares, mesas desplegables y bolardos atornillables al suelo, todos ellos concebidos para mejorar la funcionalidad, la seguridad y la imagen de los espacios municipales. El alcalde ha destacado que esta inversión permitirá renovar y ampliar el equipamiento urbano, contribuyendo a ofrecer unos servicios públicos de mayor calidad y a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento continuará trabajando para aprovechar las distintas líneas de financiación disponibles con el objetivo de seguir modernizando las infraestructuras y dotaciones municipales. La instalación del nuevo mobiliario se llevará a cabo de forma progresiva durante las próximas semanas.