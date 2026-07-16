La Bañeza renovará la acera izquierda de calle La Vega

Publicado por Redacción La Bañeza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su plan de mejora de las infraestructuras urbanas con una nueva actuación en la calle La Vega, una de las principales entradas a la ciudad desde la carretera N-VI. En esta ocasión, el consistorio destinará 20.868,95 euros a la ejecución de las obras de renovación de la acera izquierda, una intervención que se suma al reciente asfaltado de la vía y renovación de la otra acera y que eleva la inversión total en esta calle hasta los 70.000 euros. La actuación contempla la sustitución de la actual acera, cuyo estado presenta un importante deterioro como consecuencia del paso del tiempo, el uso continuado y la acción de los agentes climatológicos. Con esta intervención se ejecutará una nueva solera de hormigón impreso y se procederá a la sustitución de los bordillos, ofreciendo una solución duradera que traerá mejoras funcionales y estéticos de la calle en el entorno urbano, siendo esta una de las más transitadas. Hasta que se materialice el proyecto de la ronda de circunvalación de la ciudad, esta vía continúa siendo utilizada habitualmente como itinerario alternativo para el desvío del tráfico pesado, evitando así su paso por el centro urbano y, especialmente, por la Plaza Mayor. La actuación persigue, por tanto, varios objetivos: mejorar la circulación de vehículos, incrementar la seguridad y comodidad de los peatones, embellecer uno de los accesos a la ciudad y reforzar la imagen de una zona que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento desde el punto de vista comercial. La calle La Vega conecta directamente con la Plaza Antonio Colinas, donde se ubican varios establecimientos comerciales de gran afluencia y que, con la próxima apertura de una nueva gran superficie comercial actualmente en construcción, se convertirá en uno de los espacios con mayor tránsito de La Bañeza. Esta realidad hace especialmente necesaria una actuación que permita adaptar la vía al incremento de la movilidad previsto, ofreciendo unas infraestructuras modernas, accesibles y acordes a las necesidades actuales de vecinos, visitantes y actividad económica.