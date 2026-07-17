Las mejores ristras lucen el sábado en Santa Marina del Rey

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m.r. | león

Este sábado es el día grande de la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey, aunque el programa de actos vinculado exclusivamente al eveno se iniciará este viernes, con el pistoletazo de salida de un programa festivo que se prolongará durante el fin de semana con todo tipo de eventos tradicionales en torno al cultivo del ajo. El repique de campanas, esta noche a las 22.00 horas del viernes, avisará a los vecinos del inicio de los actos festivos, con la traca de apertura de las fiestas y el pasacalles inicial acompañado de una charanga. Posteriormente, a las 23.00 horas, tendrá lugar el pregón de la feria, que este año correrá a cargo de Nicolás Navasa Mayo, profesor titular de universidad e investigador principal con una sólida formación especializada en biología molecular e inmunología. Tras su intervención, el chupinazo marcará el comienzo oficial de los festejos, con la actuación de la orquesta Grupo Assia y una discoteca móvil.

La jornada central del fin de semana concentrará las actividades propias de la feria, incluidos el acto de representación institucional con la recepción oficial de autoridades en el Ayuntamiento, a partir de las 11.30 horas, y la posterior misa solemne en honor a Santa Marina cantada por el coro parroquial.

En esta feria participan medio centenar de puestos de ajo, según confirmó el alcalde, Francisco Javier Álvarez, durante la presentación del evento en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro. Se unirán a ellos 70 puestos de artesanía en sus diferentes variedades y, con el resto de productos, se llegará a los 300 puestos que completarán la feria.

La gastronomía formará una parte esencial del programa, con la degustación de aperitivos elaborados con base de ajo y vinos de la zona en el stand del Consistorio.

Por la tarde, las habilidades tomarán protagonismo en el patio del Ayuntamiento con una exhibición de enristrado de ajos, que será evaluada por el jurado y anunciará los ganadores de los concursos de ristras, de calidad y de cabezas de ajo.

En paralelo, el Ayuntamiento ha programado visitas guiadas a la Torre y el Reloj de la Villa entre las 18.00 y las 21.00 horas para dar a conocer el patrimonio local.

La noche del sábado continuará en la Plaza Mayor con un primer pase de verbena que dará paso, a la medianoche, a un espectáculo de fuegos artificiales en el azud del río Órbigo a cargo de la pirotecnia Pibierzo. La oferta musical concluirá de madrugada con la actuación de la orquesta Nueva Alaska y un último pase de la macrodisco móvil.