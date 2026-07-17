Gastronomía local en la encrucijada de caminos de Santa Marina del Rey

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n Mientras disfruta del ajo y de los eventos de las fiestas, Santa Marina del Rey mantiene en marcha las XVII Jornadas Gastronómicas del Ajo que comenzaron el pasado día 11 y se desarrollarán hasta le próximo domingo, con una excelente acogida de públic. Este consolidado evento no solo rinde homenaje a la riqueza culinaria leonesa y a su producto estrella en una amplia red de bares y restaurantes colaboradores, sino que también sirve de marco para un nutrido programa de actividades que unen gastronomía, patrimonio, cultura y divulgación científica.

Esta edición se estructura en tapas, menús completos y platos especiales. En la categoría de tapas, establecimientos locales como el Hostal Restaurante Salones Victoria, el Mesón Corrullo, el Bar El Barín, el Bar Camping, la Carnicería Mateo —con propuestas de carnes y empanadas al punto de ajo— y la panadería La Tahona del Órbigo ofrecen bocados llenos de sabor ideales para degustar en barra. Asimismo, restaurantes de la zona se han sumado con menús completos, como el Restaurante Serrano de Astorga, con una propuesta por 50 euros, Salones Victoria, por 39 euros, o el Restaurante Casa Agara en el polígono de Villadangos, con un menú diario por 16 euros. A esta oferta se añaden los platos especiales del Restaurante Aníbal en Ponferrada, el Restaurante Casa Lupe en Santibáñez del Porma y el Hotel Real Colegiata de San Isidoro en León capital, lo que permite expandir la calidad del ajo de Santa Marina del Rey por toda la provincia.

Los tres caminos

Pero más allá de la gastronomía, Santa Marina del Rey quiere lucir su vinculación con el Camino de Künig, que el pasado noviembre fue reconocido oficialmente por la Comisión de los Caminos a Santiago de Castilla y León como camino histórico. «Mantenemos esa esencia en el municipio de hacer siempre algo durante estos días, y esta exposición sirve para dar a conocer esta ruta y para realzar también que el municipio de Santa Marina del Rey es cruzado por tres poblaciones y tres trazados jacobeos», ha explicado el alcalde, Francisco Javier Álvarez. El municipio cuenta con el paso de San Martín del Camino, en el trazado tradicional del Camino de Santiago, Villavante, en la variante que se desvía desde la Virgen del Camino, y, ahora, con el recientemente oficializado Camino de Künig. «Esto nos consolida como un municipio profundamente acogedor y hospitalario para todos los peregrinos que deseen pasar y hacer el Camino de Santiago en cualquiera de sus diferentes alternativas», ha añadido el regidor. El pasado lunes 13 de julio con la inauguración de la exposición fotográfica «Fotografiando el Camino de Santiago», dentro de la serie «Los Pasos del Peregrino». Esta muestra, coordinada por Loli Fernández Criado y organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Künig, permanecerá abierta al público de 11.00 a 14.00 horas en el municipio hasta el próximo sábado 18 de julio.

Por otra parte, la divulgación científica y astronómica también tuvo una gran acogida en estas jornadas. El pasado miércoles 15 de julio a las 20.30 horas, se celebró con gran éxito de asistencia la conferencia «El eclipse que viene: un día con dos noches». La ponencia fue impartida por los destacados expertos Antonio de la Fuente, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y Teresa de la Fuente, de la Universidad de León, quienes acercaron a los asistentes los secretos científicos y los detalles del próximo gran fenómeno celestial.