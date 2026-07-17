Los incendios forestales de Canseco y Guímara quedan extinguidos

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha comunicado este viernes que da por extinguidos los incendios forestales de Canseco y de Guímara. Éstos, se originaron, respectivamente, el pasado miércoles 8 de julio y el domingo día 12. Ambos alcanzaron el índice de gravedad potencial 1.

También se han ofrecido datos provisionales de perimetración, los cuales indican que el incendio que afectó a la zona de Canseco calcinó 93 hectáreas. Todas ellas eran de matorral, mientras que el de Guímara afectó a otras 35 hectáreas también de matorral.

El primero de los dos en iniciarse fue el de Canseco, localidad perteneciente al municipio de Cármenes, con origen intencionado a las 14.45 horas del 8 de julio.

Fue declarado como IGR-1 en la tarde del día 9 y el 11 de julio se rebajó a IGR-0, antes de quedar controlado el lunes 13. Finalmente, ha quedado extinguido a las 16.30 de este viernes.

El fuego de Guímara, que se declaró a las 22.40 horas del pasado domingo, se declaró nivel 1 a las 08.02 horas del lunes y se rebajó a gravedad 0 el martes por la tarde, según datos de la plataforma Inforcyl.