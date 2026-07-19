La XI Munera Gladiatora de Astorga en fotos

Publicado por Rubén García León Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de Astorga volvió a convertirse en una auténtica arena romana con motivo de la celebración de la XI Munera Gladiatora, una de las actividades más esperadas del programa de Astures y Romanos.

El espectáculo comenzó con el tradicional desfile de los participantes por las calles de la ciudad, antes de acceder a la arena entre los aplausos del público. Después, los asistentes disfrutaron de recreaciones de combates de gladiadores y explicaciones sobre el armamento, los distintos tipos de luchadores y el desarrollo de estos espectáculos en la antigua Roma.

La recreación, volvió a combinar divulgación y espectáculo, acercando a vecinos y visitantes una parte fundamental de la historia de Asturica Augusta. La gran respuesta del público confirmó, el creciente interés por esta actividad, convertida ya en una cita imprescindible dentro de las fiestas de Astures y Romanos.