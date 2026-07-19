Santa Marina del Rey ha puesto punto y final ese domingo a los actos programados con motivo de su centenaria Feria del Ajo y lo ha hecho con el tradicional Desfile de Carrozas que cada año anima lascalles de la localidad, una cita participativa con la que el Ayuntamiento ha puesto a prueba la imaginación de los vecinos, que han echado el resto para que el cortejo derrochara diversión y buen humor. No faltaron referencias a la final del Mundial de fútbol, pasearon los Minions, Papá Noel y hasta una boda. Hubo amantes del circo y una tribu india también se dejó ver por las calles de Santa Marina. En el desfile no faltaron las Reinas y Reyes de las fiestas, que han dado el toque glamuroso al cortejo.
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey
Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey