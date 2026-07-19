Diario de León

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Hubo amantes del circo y una tribu india también se dejó ver por las calles de Santa Marina

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Santa Marina del Rey ha puesto punto y final ese domingo a los actos programados con motivo de su centenaria Feria del Ajo y lo ha hecho con el tradicional Desfile de Carrozas que cada año anima lascalles de la localidad, una cita participativa con la que el Ayuntamiento ha puesto a prueba la imaginación de los vecinos, que han echado el resto para que el cortejo derrochara diversión y buen humor. No faltaron referencias a la final del Mundial de fútbol, pasearon los Minions, Papá Noel y hasta una boda. Hubo amantes del circo y una tribu india también se dejó ver por las calles de Santa Marina. En el desfile no faltaron las Reinas y Reyes de las fiestas, que han dado el toque glamuroso al cortejo.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.

Desfile de Carrozas en Santa Marina del Rey.Virginia Moran

Las carrozas animan el domingo de Santa Marina del Rey

tracking