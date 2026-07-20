Los embalses leoneses del Duero, al 65,6%

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Los embalses leoneses del Duero almacenan actualmente un 65,6% de su capacidad, según los últimos datos de la reserva hídrica. En concreto, Villameca se encuentra al 53,4%, Barrios de Luna al 62,4%, Porma al 65,5% y Riaño al 67,6%. En el conjunto de la cuenca del Duero, los embalses acumulan 1.959,5 hectómetros cúbicos (hm³), lo que representa el 68,6% de su capacidad. Este porcentaje se sitúa 1,3 puntos por encima de la media de la última década (67,3%), aunque es 5,5 puntos inferior al registrado hace un año, cuando alcanzaba el 74,1%. Los sistemas Esla y Órbigo mantienen unas reservas que garantizan una situación estable para el abastecimiento y los usos agrícolas, aunque con niveles inferiores a 2025.