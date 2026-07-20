Adjudicados los trabajos técnicos del Puerto de Pinos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha adjudicado por 70.879,38 euros (IVA incluido) el contrato para la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la mejora del camino de acceso al Puerto de Pinos, en el municipio leonés de San Emiliano.

La oferta adjudicataria asciende a 58.578 euros sin impuestos, lo que supone una baja significativa respecto al presupuesto base de licitación, fijado en 94.380 euros (IVA incluido).

La actuación forma parte de las iniciativas impulsadas por la Fundación Patrimonio Natural en el marco del Programa de Transición Justa España 2021-2027 y cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Fondo de Transición Justa (FTJ). El objetivo es mejorar la accesibilidad a este enclave de alta montaña situado en el límite entre Castilla y León y el Principado de Asturias, potenciando su uso turístico y favoreciendo el desarrollo sostenible del entorno.

El proyecto contempla la ampliación del camino hasta alcanzar una anchura de cinco metros, permitiendo el cruce seguro de vehículos turismo. Asimismo, incluirá la mejora integral del firme mediante la ejecución de una nueva capa de zahorra artificial y mezcla bituminosa, además de la renovación completa del sistema de drenaje.

La redacción del proyecto deberá completarse en un plazo de cuatro meses desde la firma del contrato.