Sabero adecúa La Camperona como punto clave para el eclipse

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sabero, con la colaboración de la Diputación, ha iniciado las labores de limpieza de los márgenes de la carretera que parte desde la localidad de Sotillos de Sabero hasta el alto de La Camperona, consistente en ensanches de los bordes en los dos sentidos, acondicionamiento de la explanada donde los vecinos y visitantes podrán observar el eclipse total y las estrellas que del próximo 12 de agosto. Además, el Consistorio, realizará indicaciones de los apartamentos que se habilitaran al efecto, como en la zona de las antiguas explotaciones a cielo abierto, los terrenos del Polígono Industrial de La Herrera II. También se colocarán baños y se contará con la presencia de dos ambulancias; y, la especial colaboración de todo el personal municipal.

La Camperona, ubicada en Sotillos de Sabero, ha sido reconocida por expertos en astronomía como el mejor lugar del planeta para presenciar el próximo eclipse solar en toda su magnificencia. Esta imponente montaña de 1.600 metros de altitud, situada estratégicamente en los límites con los municipios de Boñar y Crémenes, funciona como un mirador natural privilegiado para contemplar el momento exacto en que la sombra lunar oculte el sol por completo.

La Camperona, que ya acogido tres finales de etapa de la Vuelta Ciclista a España, cuenta con 1.600 metros de altitud, lo que dio a conocer al Valle de Sabero en todo el país, lo que ahora, con este acto, se verá incrementado. Éste enclave reúne cuatro factores clave que garantizan una gran experiencia astronómica.