Valderilla de Torío prepara una cita con el eclipse «más atractiva y artística»

Publicado por Redacción Valderilla De Torío Creado: Actualizado:

La Asociación Los telares del Torío se prepara el histórico eclipse de una manera fuera de las que hemos visto con regularidad. La asociación ha diseñado una «Ópera de Ciencia» en tres actos con la intención de vivir el fenómeno de una manera íntima, artística y memorable.

La actividad tendrá lugar en Valderilla de Torío un escenario elegido por sus condiciones óptimas de observación y su capacidad para ofrecer un refugio de paz frente al turismo masivo de la astronomía. El acto tendrá lugar en la ermita del pueblo, en un alto a las afueras de Valderilla.

La velada constará de tres actos, el primero de ellos arrancará a las 20.00 horas, con una introducción de Ana Isabel Sánchez, presidenta de la asociación Los telares del Torío y de Leticia Jurado, presidenta de la junta vecinal de Valderilla. Tras el eclipse, el divulgador Bernardo Gallego hablará sobre los eclipses, explicando su historia, curiosidades y la ciencia de estos fenómenos astronómicos.

Después de estas ponencias será el turno de la cena de pícnic. en la que los asistentes llevarán su comida y bebida mientras el pianista leonés, Aníbal Vega ameniza la velada con música en directo.

Por último, a partir de las 22.00 horas, el divulgador tomará de nuevo la palabra para hacer un recorrido por la historia de la conquista de la Luna. Tras la charla, los más curiosos podrán seguir conversando con el comunicador, pues no hay hora oficial para el fin de la actividad.