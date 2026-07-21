El Gobierno aprueba 57,6 M € para el canal de Villadangos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la ejecución de obras de modernización de regadíos en las provincias de León y Huesca con un presupuesto de 84 millones de euros.

Estas obras, autorizadas a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Selasa), servirán para adaptar 8.816 hectáreas y beneficiarán a 1.672 regantes, ha explicado el Mapa.

El objetivo es la sustitución de sistemas tradicionales de riego por gravedad por infraestructuras de riego a presión, añadiendo redes de tuberías, balsas de regulación, sistemas de filtrado, telecontrol y otras tecnologías que optimizan el uso de los recursos hídricos y energéticos, además permiten adaptar el riego a las necesidades de los cultivos, según el comunicado.

CASI 6.000 H.A

En la provincia de León, el proyecto servirá para mejorar las infraestructuras de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos y contará de dos fases por un valor superior a 57,6 millones de euros.

De esta forma, se modernizarán 5.938 hectáreas pertenecientes a los municipios de Villadangos del Páramo, Choza de Abajo, Bustillo del Páramo, Santa Marina del Rey, Valdebimbre, Cimanes del Tejar y San Pedro Berciano, se beneficiarán 1.322 regantes.

En las actualizaciones para la provincia de Huesca, las obras permitirán la actualización de los sistemas de la primera sección de la Comunidad de Regantes Collarada por un presupuesto de 26.73 millones de euros. La actuación permitirá modernizar 2.878,6 hectáreas para 350 regantes de los municipios de Robres, Almuniente y Senés de Alcubierre.

En ambas provincias, el cambio consistirá en la sustitución de la red actual de acequias para riego por superficie por sistemas de tuberías a presión que permitirán el riego a la demanda, loq ue supondrá una mejora de la eficiencia de los caudales y la optimización del regadío.

Con estas mejoras sustanciales el gobierno trata de modernizar la forma de regar en ambas comunidades, mejorando las condiciones de los regantes y facilitando su trabajo. La idea es aumentar la producción y mejorar los riegos para adaptar el riego según lo demande el tipo de cultivo.