Diario de León

«Gran Circo La Viña», mejor carroza de Santa Marina del Rey

Concluyen los actos de la Feria del Ajo

Imagen de la carroza ganadora en el desfile de este año.

Imagen de la carroza ganadora en el desfile de este año.dl

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Redacción
León

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Santa Marina del Rey despidió sus fiestas y la Feria del Ajo con el tradicional desfile de carrozas, uno de los actos más multitudinarios y esperados del programa festivo. Las calles de la localidad se llenaron de color, música y animación gracias a la implicación de peñas y grupos que volvieron a demostrar una gran dosis de imaginación.

El primer premio a la mejor carroza fue para «Gran Circo La Viña», que conquistó al jurado con una cuidada recreación del mundo circense protagonizada por payasos, magos, mimos, forzudos y bailarinas. También desfilaron otras originales propuestas inspiradas en Troya, una Navidad veraniega o una tómbola.

En la categoría de animación, el galardón recayó en «La gran boda del año», mientras que el recorrido estuvo amenizado por el grupo Batuca Simba Sambou y la 3V Charanga. La entrega de premios puso el broche final a unas fiestas que, un año más, tuvieron al ajo como protagonista.

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