«Gran Circo La Viña», mejor carroza de Santa Marina del Rey

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa Marina del Rey despidió sus fiestas y la Feria del Ajo con el tradicional desfile de carrozas, uno de los actos más multitudinarios y esperados del programa festivo. Las calles de la localidad se llenaron de color, música y animación gracias a la implicación de peñas y grupos que volvieron a demostrar una gran dosis de imaginación.

El primer premio a la mejor carroza fue para «Gran Circo La Viña», que conquistó al jurado con una cuidada recreación del mundo circense protagonizada por payasos, magos, mimos, forzudos y bailarinas. También desfilaron otras originales propuestas inspiradas en Troya, una Navidad veraniega o una tómbola.

En la categoría de animación, el galardón recayó en «La gran boda del año», mientras que el recorrido estuvo amenizado por el grupo Batuca Simba Sambou y la 3V Charanga. La entrega de premios puso el broche final a unas fiestas que, un año más, tuvieron al ajo como protagonista.