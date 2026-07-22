Cámaras de seguridad vigilan la ermita de San Guillermo

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Hace unas semanas, los nuevos componentes de los voluntarios «Amigos de San Guillermo» tuvieron que actuar ante los destrozos que se han causado tanto en el camino como en la zona de la ermita de San Guillermo. Es por ello que se han colocado varias cámaras de vigilancia controladas por internet para evitar que estos lamentables hechos vuelvan a repetirse. Estos destrozos se hicieron en las barandillas del camino y del mirador y en el pequeño edificio de los baños.