Castilla y León Televisión y La 8 emitirán en directo el LXV Gran Premio de La Bañeza

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El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, y el director de La 8 León, Juan Francisco Martín, presentaron hoy la retransmisión del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza que tendrá lugar el domingo 9 de agosto, a las 10.55 horas, en directo y en exclusiva para la televisión local y para la cadena autonómica Castilla y León Televisión, La 7.

La cita deportiva, que el pasado año estrenó su condición de Interés Turístico Regional, se podrá seguir gracias al patrocinio de Caja Rural y del Ayuntamiento bañezano, cuyo alcalde, Javier Carrera, se refirió al evento como “esa gran joya que tiene la ciudad, que es algo que todos los bañezanos llevamos muy presente y es una de nuestras banderas y que posiblemente sea la mayor concentración de personas en un evento deportivo de toda Castilla y León”.

“Todo León respira motos en gran parte gracias a este Gran Premio de La Bañeza. Y La 8 de León junto con La 7 de Castilla y de León crean una autopista de visualización que hace que miles de personas en Castilla y León y fuera vean este acontecimiento tan absolutamente singular, especial y que no es solamente una carrera de motos, es mucho más”, afirmó Narciso Prieto.

Juan Francisco Martínez aludió al amplio despliegue que requiere esta cita deportiva, con dos kilómetros de cable de fibra óptica, 14 televisiones, un centro de producción con más de 30 personas y la producción de dos drones. “Aparte de celebrarse en la Bañeza y reunir a miles y miles de personas, conseguimos a través de las cámaras y de la difusión en directo que otros muchos se unan, moteros y no moteros, porque ver por las calles de La Bañeza circular máquinas históricas y máquinas a gran velocidad es un evento único”, dijo.