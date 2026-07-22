Los vecinos de Otero de Curueño organizan una hacendera para desbrozar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La UPL en Otero de Curueño ha denunciado el trato discriminatorio que, a su juicio, recibe la localidad por parte del Ayuntamiento de Valdepiélago en la limpieza de terrenos públicos. La Junta Vecinal, presidida por el leonesista José Luis Álvarez-Acevedo, se vio obligada a organizar una hacendera para desbrozar y limpiar el Campo de Carola ante la falta de actuación municipal.

La convocatoria reunió a 14 vecinos de los 38 empadronados en la localidad. Según explica la Junta Vecinal, la iniciativa se llevó a cabo después de que el Ayuntamiento iniciara un procedimiento de ejecución por la falta de limpieza de esta parcela pública, advirtiendo de posibles sanciones de entre 751 y 1.500 euros.

Desde Otero de Curueño recuerdan que el pasado 14 de julio solicitaron al Consistorio que aclarase si tenía previsto enviar la cuadrilla de limpieza financiada por la Diputación de León para actuar en la finca, sin obtener respuesta alguna. Además, aseguran que ya habían trasladado previamente la necesidad de desbrozar esta y otras parcelas públicas del pueblo.

UPL sostiene que la cuadrilla sí realiza labores de mantenimiento en otras localidades del municipio y considera que existe un trato desigual hacia Otero de Curueño. Por ello, critica que el Ayuntamiento no acometa los trabajos de limpieza que considera de su responsabilidad y, al mismo tiempo, promueva expedientes sancionadores por su ausencia.