Abanca y Ferduero renuevan su colaboración con el regadío

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Abanca continúa su apuesta con el sector del regadío en Castilla y León con la renovación del acuerdo de colaboración que mantiene con la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero). Un convenio que permitirá a los asociados mejorar la gestión de sus recursos hídricos y prestar especial apoyo a esta actividad económica.

El acuerdo fue renovado por el director territorial Centro-Oeste de Abanca, Marcos Lamas, y el presidente de Ferduero, Eloy Bailez Lobato. La firma sirvió también como reunión entre ambas partes para conocer los retos generales y financieros actuales de las comunidades de regantes y de sus comuneros, como la modernización de fincas, el impulso de la sostenibilidad o los costes energéticos del regadío.

Este convenio pone en relevancia el compromiso que mantiene Abanca con el campo de Castilla y León desde hace años, ofreciendo una propuesta de valor con la sostenibilidad en el centro. Destacan productos y servicios para la puesta en marcha de nuevos proyectos y para mejorar la competitividad de los actuales, así como préstamos para las explotaciones con cultivos.