Tres días de fiesta para disfrutar de La Sobarriba

Del 24 al 26 de julio de 2026, el municipio de Valdefresno celebra la XXXIII edición de la Fiesta de la Sobarriba. Este evento festivo y cultural, organizado por el Ayuntamiento de Valdefresno con el patrocinio de la Diputación de León y diversas firmas locales, reúne a los vecinos de las distintas localidades de la comarca con un programa centrado en la tradición, el deporte autóctono y las actividades populares.

La programación arranca el viernes 24 a las 12:00 horas con la apertura del Mercado Artesanal. Por la tarde, el grupo Balterius 98 representa la obra teatral Resaca en el Caribe a las 20:00 horas, previa al inicio del Adob Fest. Este festival musical cuenta con las actuaciones del Grupo Sonora a las 21.00 horas y de Corvus V a las 23.00 horas, además de un área de food trucks durante la velada.

El sábado 25 la actividad deportiva y juvenil toma el relevo. La jornada se abre a las 11.00 horas con el Corro de Lucha Leonesa Base. Por la tarde, a las 18.00 horas, se abren las atracciones infantiles con hinchables y un tren turístico, coincidiendo a las 18.30 horas con el inicio de la XVIII Marcha Cicloturista Transobarriba, amenizada por la charanga Parranda León. La agenda nocturna incluye la actuación del Coro Municipal de La Sobarriba a las 20.00 horas, el concierto de Ness Carbón a las 22.30 horas, un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche y la verbena a cargo de la Gran Orquesta Função Públika a las 00.30 horas. El domingo 26 agrupa los actos institucionales, religiosos y gastronómicos. A las 12.30 horas tiene lugar la procesión con las imágenes de los Santos Patronos de los pueblos del municipio, seguida de la misa de campaña cantada por el Coro de La Sobarriba. A las 14.00 horas se realiza el reparto del tradicional bollo preñao con bebida y sombrero festivo, acompañado por la exhibición del Grupo de Bailes Regionales Aguzo. Uno de los principales reclamos deportivos de la fiesta se celebra el domingo a las 18:00 horas con el Gran Corro de Lucha Leonesa Sénior (masculino y femenino), perteneciente a la Liga de Verano 2026. En este corro se entregará el Trofeo a la mejor caída «Jorge Iglesias», galardón consistente en una escultura realizada por el artista Mariano Gutiérrez. Las actividades concluyen el domingo por la tarde con una fiesta de la espuma a las 17.00 horas y la tradicional gran pulpada a las 20.00 horas en el bar de las piscinas municipales. El alcalde de Valdefresno, Carlos Gutiérrez, destaca que estas jornadas buscan reforzar la convivencia entre los pueblos de la comarca y poner en valor su identidad y patrimonio cultural.