Las obras de la planta de biogás de San Millán avanzan a buen ritmo

Publicado por Redacción San Millán Creado: Actualizado:

Las obras de de la planta de biogas de San Millán de los Caballeros avanzan según lo previsto, tal y como ha señalado el alcalde de la localidad, José Alberto García. «Su principal idea era acabarla en enero, como este invierno fue tan complicado, se acabará más de cara a marzo o abril», comentó García, quien ha dado una estimación de los plazos en los que las obras tendrán fin. El regidor ha destacado que el proyecto de ejecución de la planta «va según el plan de ejecución que tenían programado» y que las primeras instalaciones son ya muy visibles.

La instalación permitirá inyectar 90 gigavatios-hora (GWh) anuales de energía limpia y renovable a la red de transporte de gas natural, lo que equivale al consumo anual de 13.000 hogares.

Este proyecto, que contará con una inversión estimada de 26 millones de euros y promoverá más de 35 puestos de trabajo.

Junto al proyecto, también se ha dado el visto bueno a la construcción de una instalación para la inyección de biometano en la red gasista en el municipio leonés de San Millán de los Caballeros, dentro de la estrategia de impulso a los gases renovables. Estas obras, aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica a través d euna resolución publicada el 13 de mayo de este mismo año, se engloban en un proyecto denominado «anexo al gasoducto Zamora-Benavente-León», a través del cual se habilitará un punto de conexión para introducir biometano en la red troncal de transporte de gas natural.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 717.000 euros e incluye sistemas de control, odorización y análisis de la calidad del gas, así como las infraestructuras eléctricas de acceso necesarias para su funcionamiento.