La empresa que fabricará armas en Valderas publica el estudio ambiental

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La fábrica de municiones y material explosivo promovida por la empresa Tecnesis 3000 S.L.U. en Valderas continúa avanzando en su tramitación administrativa con la presentación del estudio de impacto ambiental. La instalación se ubicará en el paraje conocido como Dehesa de Trasconejos, un entorno rural de baja densidad situado en el término municipal de Valderas, donde la empresa prevé desarrollar una planta destinada a la fabricación de armas de guerra y municiones con contenido explosivo.

Según la documentación presentada, el establecimiento industrial se asentará sobre terrenos sujetos a un acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de Valderas para la ocupación y uso de los terrenos afectados.

La actuación contempla la implantación de una fábrica de armas de guerra que incorpora explosivos (Gagex), dedicada a actividades de carga, prensado, acondicionamiento, control de calidad, almacenamiento, expedición y servicios auxiliares vinculados al sector de la defensa. Entre las producciones previstas figuran proyectiles de artillería, granadas de mortero, comprimidos explosivos estuchados y munición inerte para entrenamiento, además de posibles actividades de investigación y desarrollo relacionadas con nuevas cargas o cabezas de guerra.

La memoria del proyecto precisa que la planta no fabricará explosivos mediante síntesis química. Las materias explosivas serán adquiridas a proveedores autorizados y posteriormente manipuladas mediante procesos industriales de fusión, colado, prensado, enfriamiento, taladrado, montaje, verificación, embalaje y almacenamiento.

La inversión prevista supera los 30 millones de euros y, según la documentación aportada por la empresa, la puesta en marcha de la instalación requerirá una plantilla de alrededor de 130 trabajadores distribuidos en tres turnos de producción.

El estudio ambiental incorpora distintas medidas correctoras y de control, entre ellas actuaciones para la protección de la avifauna asociada a la línea eléctrica prevista, sistemas de control de riesgos sobre el suelo, la atmósfera y los residuos, la ausencia de vertidos al dominio público hidráulico, una depuración específica de efluentes y medidas de integración territorial compatibles con el uso industrial de la instalación.

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Valderas, según ha señalado el alcalde, Agustín Lobato, la tramitación municipal ya ha finalizado y la empresa dispone de todos los permisos que ha solicitado ante la administración local.