Dos nuevos focos activos en La Baña y Villaverde

Publicado por V. A. Caboalles Creado: Actualizado:

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el incendio de La Baña, que se sitúa muy cerca de la LE-126, se inició el miércoles sobre las 14.30 horas y según las primeras investigaciones su origen es de carácter intencionado. En las labores de extinción trabajan tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, tres brigadas helitransportadas y dos helicópteros.

Por su parte, el incendio de Villaverde de los Cestos , pertenece al Ayuntamiento de Castropodame, se inició a las 17.47 horas por causas que siguen en investigación. En este caso, el operativo para sofocar las llamas está compuesto por un agente medioambiental, una autobomba y una brigada helitransportada.

Por otra parte, en Caboalles de Arriba, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, visitó ayer la zona afectada por el incendio forestal de la pedanía lacianiega, acompañado por el alcalde de Villablino, Mario Rivas, para conocer sobre el terreno la evolución de los trabajos realizados tras el fuego y trasladar el reconocimiento del Gobierno de España a todos los profesionales que han participado en el dispositivo de extinción, según explican en nota de prensa desde Subdelegación. Durante la visita, Alaiz Moretón ha destacado la respuesta coordinada de las distintas administraciones y ha puesto en valor el importante apoyo que el Gobierno de España presta cada verano a Castilla y León a través de los medios del Miteco, que complementan el operativo autonómico cuando la magnitud o complejidad de los incendios así lo requiere.

El incendio de Caboalles de Arriba, originado por la caída de un rayo el pasado 7 de julio y que llegó a alcanzar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, quedó controlado tras varios días de «intenso trabajo» de los equipos de extinción. Durante los momentos de mayor actividad llegaron a intervenir cerca de 80 efectivos, en un dispositivo coordinado entre los distintos servicios de emergencia. En este sentido, el subdelegado agradeció «el extraordinario trabajo realizado por todos los profesionales que han intervenido durante estas semanas», a la vez que recordó que «los incendios forestales exigen la máxima coordinación entre administraciones. El Gobierno de España pone a disposición de las comunidades autónomas medios altamente especializados que complementan sus dispositivos cuando las circunstancias lo requieren, ha afirmado Alaiz.