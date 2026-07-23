Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal en Murias de Ponjos

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un incendio forestal originado este miércoles, 22 de julio, en la localidad leonesa de Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, según ha informado la Junta.

El Ejecutivoa autonómico ha declarado este nivel de gravedad ante la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo y la posibilidad de que puedan peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

El fuego se ha originado a las 19.57 horas y se ha elevado a IGR 1 a las 22.59 horas, mientras que la investigación apunta a una causa accidental en su origen.

En el lugar se encuentran una decena de medios terrestres, incluidos técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres y bulldozer.