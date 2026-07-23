Herido un varón de unos 60 años tras chocar su coche contra la mediana en la A-66 a su paso por Los Barrios de Luna

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un varón de aproximadamente 60 años ha resultado herido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-66, concretamente en el kilómetro 107, en sentido ascendente hacia Madrid y dentro del término municipal de Los Barrios de Luna.

El incidente se ha producido pasadas las 19.40 horas, momento en el que se ha recibido una llamada en el servicio de emergencias 1-1-2 alertando de que un turismo había sufrido un violento impacto contra la mediana de la vía. Como consecuencia del choque, el conductor y único ocupante del vehículo ha quedado herido, aunque se encontraba consciente en el momento de pedir ayuda, precisando de la intervención de asistencia sanitaria urgente.

Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 1-1-2 ha activado de inmediato los protocolos de seguridad pertinentes, dando traslado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico para la regulación de la circulación y la investigación de los hechos. Asimismo, se ha movilizado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado los recursos médicos necesarios hasta el lugar del suceso para atender y estabilizar al afectado.