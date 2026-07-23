El mundo astur romano toma el poder en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las tradicionales Jornadas de Cocina Astur-Romana han dado este jueves el pistoletazo de salida a la programación de las Fiestas de Astures y Romanos de Astorga, en un acto cargado de historia, tradición y reconocimiento a quienes han contribuido al crecimiento de esta celebración.

El mantenedor de esta edición, Jesús Serrano (padre), ofreció un recorrido por los orígenes de estas jornadas, recordando que fue en 1992 cuando la Asociación Gastronómica El Borrallo impulsó las primeras Jornadas de Cocina Romana, una iniciativa que nació con el objetivo de acercar la gastronomía de la antigua Roma a vecinos y visitantes y que, con el paso de los años, ha ido evolucionando al mismo ritmo que las propias Fiestas de Astures y Romanos.

Durante su intervención, Serrano puso en valor el crecimiento experimentado por esta celebración, destacando cómo el esfuerzo colectivo de asociaciones, colaboradores y participantes ha convertido a las Fiestas de Astures y Romanos en una de las grandes referencias culturales y turísticas de Astorga.

En la actualidad, la organización de las Jornadas de Cocina Romana corresponde a la Asociación de Astures y Romanos, que ha sabido recoger el testigo de aquella iniciativa pionera, manteniendo viva su esencia y contribuyendo a su consolidación dentro del programa oficial de las fiestas.

Entre las autoridades asistentes se encontraban el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, el senador del Partido Popular y alcalde de Congosto, Jorge García, el diputado provincial del PP, David González, junto al alcalde de Astorga, José Luis Nieto, representantes de la Cámara de Comercio y de la Junta Directiva de la Asociación de Astures y Romanos.

La jornada de este jueves ha sido uno de los días grandes de la celebración de Astures y Romanos, que cumple cuarenta años en esta edición, una efeméride que marcará el desarrollo de los actos. El protagonismo de la tarde se lo llevó la apertura del campamento romano y el poblado astur, al que siguió el posterior encendido del fuego sagrado y la marcha del fuego. El día culminó con la IV Edición Fuego y Danza, ell nuevo espectáculo Vulcano a cargo de Hípica Celta.

Durante la tarde, los visitantes han podido disfrutar de las exposiciones temáticas sobre el mundo de los legionarios, la mujer en Roma o sobre las costumbres de la época.