Mansilla de las Mulas vuelve al medievo con mercado, justas y caballeros

Uno de los caballeros participantes en las justas.jesús f. salvadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mansilla de las Mulas se prepara para viajar en el tiempo con la puesta en marcha de su Agenda Medieval, que se desarrollará entre este viernes y el próximo domingo, 26 de julio, con una programación que ncluye eventos culturales, música en directo, recreaciones históricas y propuestas gastronómicas repartidas por diferentes puntos emblemáticos del municipio.

El pistoletazo de salida tendrá lugar hoy con el Cluedo Medieval, una actividad organizada por Mansilla Activa que se celebrará en la Plaza del Grano a las 22.00 horas.

El sábado 25 de julio arrancarán las XXXI Jornadas Medievales, que se desarrollarán durante todo el día por la localidad. Los asistentes podrán disfrutar de un mercado medieval, exposición y exhibición de aves rapaces, pasacalles, obras de teatro y diversos espectáculos que devolverán a Mansilla a su pasado medieval.

A las 21.00 horas, el club Atlético Mansillés ha convocado una nueva edición de su popular Cena Medieval, que se llevará a caboa las 21.00 horas en la Plaza del Pozo.

Los comensales podrán disfrutar de un menú tradicional de inspiración medieval por un precio de 10 euros por persona.

La propuesta gastronómica incluye pan de hogaza, zancajo de pollo, costillas de puerco, hummus de garbanzos con porretas y arroz con leche de postre. Para acompañar la velada, el menú incluirá bebida a elegir entre vino, agua o cervesía.

Desde la organización se hace saber a todos los asistentes la obligatoriedad de acudir ataviados con vestimenta o traje medieval para ambientar la velada y sumergirse plenamente en el espíritu de la época.

Tras la cena, será el turno del espectáculo de fuego Vulcano.

La jornada del sábado concluirá a las 22.30 horas en la Plaza del Grano con el concierto del grupo Entavia, enmarcado dentro de los Circuitos Escénicos.

El domingo 26 de julio continuará la celebración de las Jornadas Medievales con actividades programadas a lo largo de todo el día por la villa, incluyendo de nuevo mercado, aves rapaces, espectáculos y animaciones teatrales. Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el esperado Desfile y las Justas Medievales, el acto central del fin de semana en Mansilla.

Como colofón a las fiestas medievales, la Plaza del Grano acogerá a las 21.30 horas el concierto del grupo El Nido, de músca folk. Un nuevo pasacalles y el espectáculo nocturno de fuego Vulcano pondrá el broche final.