Mansilla retoma el Festival Filando, música y títeres con aires tradicionales

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En el marco de la celebración de las XXXI Jornadas Medievales de Mansilla de las Mulas, la localidad acogerá una nueva edición del Festival Filando, que este año alcanza su duodécima edición y que se desarrollarán entre los días 25 y 26 de julio de 2026.

Este evento cultural, organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, la Diputación de León, el Instituto Leon de Cultura y Circuitos Escénicos, pretende reivindicar la cultura popular, las tradiciones y el folclore, a través de una variada programación con espectáculos de títeres y actuaciones musicales que están dirigidas a todos los públicos.

La programación dará comienzo el sábado 25 de julio a las 13.00 horas en la Plaza del Grano, con la representación de títeres a cargo de Teatro Diafres. Por la tarde, a las 18.00 horas, la actividad se trasladará a la Plaza San Martín con el espectáculo de música y títeres de la compañía Tropos. La jornada del sábado finalizará a las 21.00 horas en la Plaza del Grano con el concierto del grupo de música folk Entavia.

El domingo 26 de julio continuará la oferta cultural del festival con la actuación del grupo de folk El Nido, que subirá al escenario de la Plaza del Grano a las 21.00 horas para poner el broche final a esta XII edición del Festival Filando.

El festival tiene en Mansilla de las Mulas la mejor de las acogidas, una villa que se convierte en el escenario óptimo para llevar a cabo este tipo de iniciativas gracias a que es la sede del Museo de los Pueblos Leoneses, el auténtico guardián de la cultura rural de la provincia y de sus tradiciones ancestrales. Por ello, la visita a Mansilla supone una buena oportunidad para visitar el museo, que en horario de verano abre sus puertas al público de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto los lunes, que está cerrado.